بعد تحديد بداية العام الدراسي.. طلاب المدارس الخاصة لن يرتدوا الزي الصيفي

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تبدأ الدراسة يوم 17 أكتوبر 2020، وتستمر حتى 24 يونيو 2021.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

جدير بالذكر أن هذا العام لن يرتدي طلاب المدارس الخاصة الزي الصيفي، خاصة أن المدارس تفرض ارتداءه حتى النصف الثاني من شهر أكتوبر.

وسيبدأ طلاب المدارس الخاصة هذا العام الدراسة بالملابس الشتوية لأول مرة، وذلك بسبب موعد الدراسة الجديد استجابة لإجراءات مجابهة فيروس كورونا، حيث تغير موعد بدء الدراسة من الأسبوع الثالث من سبتمبر إلى 17 أكتوبر ولأول مرة.

من جانبها قالت نادية مبروك والدة طفلة بأحد المدارس الخاصة، لـ"الوطن"، إنها ستشتري اليونيفورم الصيفي والشتوي لهذا العام نظرًا لاستمرار الفصل الدراسي لشهر يونيو في فصل الصيف.

وأشارت أنها ستحرص على اقتناء اليونيفورم الصيفي وتجهيزه خوفًا من التقلبات الجوية والتي أصبحت غير مضمونة.