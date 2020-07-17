درجة حرارة 60.. إرشادات استخدام سخان المياه في الصيف لتجنب الاختناق

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بدأ الكثيرون في العزوف عن استخدام سخان المياه، ولكن هناك العديد يحرصون على استخدامه، نظرا لعدم قدرتهم على تحمل المياه الباردة.

وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح لتوفير الكهرباء وتجنب حدوث حالات اختناق أثناء الاستحمام، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

- تجنب ضبط السخان على درجات الحرارة المرتفعة، حتى لا يتسبب في إجهاد السخان وللحفاظ على عمره الافتراضي وتجنب رفع قيمة فاتورة الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تقل بالتدريج حتى يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

- يجب أن تكون المسافة بين السخان والصنبور "الحنفية" أقل من 10 أمتار.

- لابد من تفريغ ربع كمية مياه الخزان كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة وتخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

- عند شراء سخان جديد، يجب مراعاة مواصفات السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والذي يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).