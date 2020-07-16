ضوابط الحصول على ترخيص من الكهرباء للمرة الأولى

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ضوابط الحصول على تراخيص الكهرباء للمرة الأولى.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية ضوابط الحصول على تراخيص الكهرباء للمرة الأولى، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط الحصول على تراخيص الكهرباء للمرة الأولى

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني www.egyptera.org، للاطلاع على الاشتراطات العامة للتراخيص، طلب الترخيص، والاجراءات الخاصه بالترخيص.

ـ إرسال بريد إلكتروني بوصف المشروع، ورغبة الشركة في التقدم للحصول على الترخيص على البريد الإلكتروني، License.era@egyptera.org.

ـ يتم الرد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وتحديد موعد للتقدم بالحد الأدنى من المستندات المطلوبة.

ـ تقدم مستندات التراخيص.

ـ يدرس الطلب من قبل ادارة التراخيص، دراسة فنية، مالية، وقانونية.

ـ في حالة وجود ملاحظات، يتم اخطار العميل لتعديل هذه الملاحظات.

ـ وفي حالة عدم وجود ملاحظات، يتم العرض على مجلس الادارة.

ـ يتم إبلاغ طالب التراخيص بالنتيجة، وفي حالة الموافقة يتم إرسال مطالبة بقيمة مقابل التراخيص، وفي حالة الرفض يخطر طالب الترخيص بأسباب الرفض من قبل مجلس الإدارة.

ـ بعد الموافقة النهائية يخطر طالب الترخيص من خلال البريد الالكتروني للحضور للجهاز لاستلام الرخصة.

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أُنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة، وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات.