زراعة 7 آلاف نخلة برجي ومجدول بمزارع جنوب سيناء

قال محمد السكري، المسؤول عن المزارع النموذجية التابعة لجهاز تعمير جنوب سيناء، إن المزارع النموذجية التي أنشأها جهاز التعمير في الوديان أصبحت منتجة وتقدم خدمات كثيرة لأهالي المنطقة والتجمعات البدوية.

وأشار إلى أن المزارع قدمت خدمات كثيرة لأهالي جنوب بسيناء، حيث يتم بيع المنتجات من خضر وفاكهة وأسماك بأسعار أقل من السوق من خلال جمع المنتجات ونقلها إلى جهاز التعمير ثم بيعها عبر منافذ التعمير للمواطنين بأسعار أقل من السوق.

ولفت إلى أن "أهالي المحافظة هم من يقومون بعملية البيع والشراء وهذه أهم فائدة من إنشاء تلك المزارع، حيث تعلم البدو التجارة بالإضافة إلى حرفة الزراعة بالأساليب الحديثة، إلى جانب فرص العمل داخل المزارع".

وأكمل: "المزرعة النموذجية تضم أحواض سمكية ومزارع أغنام وخضر وفاكهة ونخل برحي ومجدول من 400 إلى 600 نخلة حسب المساحة، وصوب زراعية يترواح عددها من 10 إلى 20 صوبة، تين، زيتون، مانجو"، موضحا أن أسعار الخضر والفاكهة تناسب المواطن البسيط وطازجة.أضاف أن إجمالي النخل البرحي والمجدول بجنوب سيناء بلغ نحو ٧٠٠٠ نخلة معظمها ينتج والباقي مازال في طور النمو، وقال إن هناك فسائل تتواجد بجوار النخل يتم استغلالها وزرعها في مناطق أخري.وأكد أن المناخ في جنوب سيناء يصلح للتوسع في زراعة النخيل مثل البرحي والمجدول وهي من الأنواع التي تتميز بجودة عالية علي مستوي العالم ، من المحاصيل التي تصلح في المحافظة العنب والمانجو، التين، والزيتون، موضحا أنه زرع 13 مزرعة نموذجية في جنوب سيناء و12 في شمال سيناء تحت إشراف جهاز تعمير سيناء.