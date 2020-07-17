روسيا تجري أكثر من 24.3 مليون فحص مخبري للكشف عن كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، إجراء أكثر من 24.3 مليون فحص مخبري في عموم البلاد للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان للهيئة الروسية اليوم، بأن 271.7 ألف شخص ما زالوا تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.

وأضاف البيان، أنه أُجري 311 ألف فحص مخبري للكشف عن الفيروس خلال اليوم الماضي.

يُذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا بلغ حتى صباح يوم أمس 752 ألفا و797 إصابة، منها 11937 حالة وفاة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، ولكن عدد الوفيات فيها يقل عن الدول الثلاث المذكورة.