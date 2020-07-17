11 مرشحا يتقدمون لانتخابات "الشيوخ" في السويس

ارتفع عدد المتقدمين للترشح بانتخابات مجلس الشيوخ، على المقعد الفردي في محافظة السويس إلى 11، حيث قدموا مستندات الترشيح للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وانتهى المرشحون الـ 11 من إجراء الكشف الطبي، بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة السويس.

كما قدم مرشح حزب مستقبل وطن، على مقعد القائمة المحاسب أحمد خشانة مستندات الترشح لحوض الانتخابات، كما انتهى مرشح مستقبل وطن على المقعد الفردي الدكتور سيد عبدة من تقديم جميع مستندات الترشيح للانتخابات.

ومحافظة السويس في انتخابات مجلس الشيوخ دائرة انتخابية واحدة للمحافظة، مخصص لها مقعد بالقائمة و مقعد فردي.