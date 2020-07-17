صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1584 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، موضحاً أن نسبة الإنجاز للوحدات بلغت نحو 98% وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لتسليم الوحدات للفائزين بها في أسرع وقت.

وأضاف المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، أنه جارٍ تنفيذ التشطيبات الداخلية والخارجية لـ 1200 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للتنفيذ، وكذا الكفاءة والجودة في تشطيب الوحدات والعمارات بالمشروع.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس ياسر عبدالله ، يرافقه مسئولو جهاز مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، أعمال تنسيق الموقع بمشروع الإسكان الاجتماعى، وأعمال التشطيبات للعمارات بمشروع " سكن مصر" الجديد، وكذا أعمال الإنشاءات للمباني الملحقة بمحطة المياه العملاقة الجاري تنفيذها بالمدينة، موضحاً أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الدؤوبة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة ولا سيما مدن الصعيد الجديدة.