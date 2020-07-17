"جنايات جنوب سيناء" تقضي بالسجن 6 سنوات لتاجري مخدرات أحدهما حدث

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمعاقبة المتهمين "ح . ف"، 24 سنة، مقيم بمدينة دهب، و"خ . س" 14 سنة، بالسجن 6 سنوات مشدد للمتهم الأول و6 سنوات المتهم الثاني، بتهمة حيازة مخدرات بغرض الإتجار وذلك في الوقائع القضية التي تعود إلى عام 2016.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين عبده، وعبد الحي كمال الدين بحضور محمود بيومي وكيل النيابة وأمانة سر عبد الرحمن عبد العزيز.

وردت معلومات إلى مباحث شرم الشيخ تفيد قيام المتهمين بالاتجار في مخدر الهيروين بأحد المناطق السياحية بشرم الشيخ، مستخدمين سيارة نصف نقل (ماردونا).

جرى إعداد كمين وتمكنت مباحث شرم الشيخ قسم ثان من ضبط المتهمين وبحوزتهم مخدر الهيروين، واعترفا بحيازة المخدرات بغرض الإتجار، وأحيلا إلى النيابة العامة بجنوب سيناء، وتحرر بالواقعة محضر رقم 110 لسنة 2016، وجرى إحالتهما إلى محكمة جنايات جنوب سيناء التي أصدرت حكمها المتقدم.