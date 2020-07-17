الولايات المتحدة تستثني الطلاب الأوروبيين من حظر السفر

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستثني الطلاب الأوروبيين القادمين للدراسة من حظر السفر المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحسب تقرير للصحيفة، فإن الإعفاءات تشمل أيضا أفراد عائلات الحائزين على تأشيرات الدخول الأمريكية الموجودين في الولايات المتحدة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء في مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس.

وتراجعت الإدارة الأمريكية عن إجبار الطلاب الأجانب على مغادرة الولايات المتحدة، على خلفية دعاوى قضائية رفعتها بعض الجامعات ضد الإجراء.