خبير روسي: المتعافون من كورونا لن يحتاجوا لقاحا خلال وقت قريب

قال ألكسندر جينتسبيرج، مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في موسكو، إن الذين تعرضوا لإصابات شديدة بكورونا ثم تعافوا "لا يحتاجون إلى التطعيم" في المستقبل القريب.

وأضاف جينتسبيرج، أن هؤلاء الأشخاص "لديهم حماية جيد من الأجسام المضادة".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن جينتسبيرج، قوله: "نعم، لا أعرف كم من الوقت الذي لن يحتاجوا فيه إلى التطعيم، ولكن في المستقبل القريب فإنهم لن يحتاجوه، لأنه كما أظهرت العديد من الدراسات، فإن هؤلاء الأشخاص لديهم عيار وقائي جيد من الأجسام المضادة لهذا الفيروس المنتشر في الدم".

وأكد مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن معهد "جامالي" يأمل في أن تبدأ الشركات الخاصة بإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في أوائل أو منتصف سبتمبر.