إصابات كورونا في أمريكا تسجل رقما قياسيا: 75 ألف حالة خلال 24 ساعة

حطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي السابق لحالات فيروس كورونا الجديدة خلال يوم واحد، بتسجيلها أكثر من 75 ألفا و600 حالة إصابة جديدة يوم الخميس، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب قاعدة بيانات الصحيفة الأمريكية، فقد أصيب أكثر من 3 ملايين و58 ألفا و900 شخص في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وتوفي 138 ألفا و200 شخص على الأقل جراء الإصابة به.وهذه هي المرة الـ11 التي يٌحطم فيها الرقم القياسي للحالات في الولايات المتحدة، وتضاعف الرقم أكثر من الضعف منذ 24 يونيو الماضي، عندما سجلت البلاد 37 ألفا و14 حالة بعد فترة من الهدوء حافظت على الرقم القياسي الذي سبقه، وهو 36 ألفا و738، لمدة شهرين.

وسجلت الولايات المتحدة الرقم القياسي السابق يوم الجمعة الماضي، والذي بلغ 68 ألفا و241 حالة.. فيما يأتي الرقم القياسي الجديد في الوقت الذي يشتد فيه الخلاف في أنحاء البلاد حول تعليمات تغطية الوجه وخطط إعادة فتح المدارس.