متحدث الجيش الليبي: "حسم 2020" أجبرت الأتراك على إلغاء مناورتهم

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن منطقة "سرت والجفرة" خط أحمر جاءت بعده خطوات عملية على أرض الواقع وتحول هذا البيان لأعمال وأفعال سواء من تجمع في قواعد عسكرية في غرب مصر أو مناورة "حسم 2020" التي أجبرت الأتراك على إلغاء مناورات بحرية والتي كانت تركيا تنوي استغلال سفنها بإطلاق طائرات مسيرة نحو ليبيا.

وأضاف المسماري أن تدابير تركيا كانت كبيرة جدا في محاولة الوصول لمناطق القوات المسلحة شرق ليبيا، مشددا على أن الموقف المصري هو رسالة قوية بأنه لا بديل أمام الليبيين بإخراج الأتراك وتقديم المفاوضات على أي عمل آخر.

وتابع المسماري خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن قوات الجيش الوطني الليبي ما زالت متواجدة في الخط التي وصلت له يوم 8 الماضي ولم تتقدم للمنطقة الغربية.