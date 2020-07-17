بيومي فؤاد ينضم لفريق عمل فيلم "النمس والإنس" أمام محمد هنيدي

يشارك الفنان بيومي فؤاد بفيلم الفنان محمد هنيدي الجديد "النمس والإنس" من إخراج شريف عرفة، ويجسد بيومي فؤاد خلال أحداث الفيلم شخصية "مأذون العفاريت"، وفي الفترة الحالية يواصل "بيومي" تصوير المشاهد الخاصة به.

يذكر أن الشهر الماضي قد بدأ الفنان محمد هنيدي، تصوير فيلم جديد منذ عدة أيام يحمل اسم "النمس والإنس"، ويشاركه في البطولة الفنانة منة شلبي، ومن المقرر عرضه في السينما في عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الحكومة فتح دور العرض السينمائي بنسبة 25%، من مقاعد الصالات، وأدى ذلك القرار إلى استعداد معظم النجوم والفنانين لعرض أعمالهم بعد فك الحظر بنسب كبيرة.