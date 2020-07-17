قطع المياه 8 ساعات عن 3 مناطق بالجيزة.. الليلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن 3 مناطق وهي: "البوهي ومتفرعاتها، المنيرة الشرقية ومتفرعاتها، المنيرة الغربية ومتفرعاتها" وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح السبت المقبل، الموافق 18 يوليو 2020، وذلك نظرًا لأعمال تحويلات مترو الانفاق بمنطقة البوهي بامبابة لتحويل خط مياه قطر 800 مم.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مبينة أنَّ الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي