غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات بمناطق البوهي والمنيرة الشرقية والغربية

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرا لإجراء أعمال تحويلات لمشروع مترو الأنفاق بمنطقة البوهي بأمبابة لتحويل خط مياه قطر 800 مم الأمر الذي يتطلب نهو أعمال الربط اللازمة للخط الجديد على الخط القائم، وما يترتب على ذلك من قطع المياه بعدد من المناطق.

وقالت المحافظة في بيان إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 18 يوليو 2020.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي "منطقة البوهي - منطقة المنيرة الشرقية - منطقة المنيرة الغربية".

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرب الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للمواعيد المعلنة لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة عند الطلب يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.