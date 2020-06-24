موزع سينمائي: دور العرض تستوعب الأفلام منخفضة التكلفة في فترة الـ25%

أعرب الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن سعادته البالغة إزاء قرار الحكومة بفتح السينمات والمسارح بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية بدءا من السبت المقبل.

وقال الدفراوي، لـ"الوطن"، إنّه كان يتمنى عودة الحياة للسينما بأي نسبة إشغال، لأن قرار الإغلاق لو امتد لشهرين أو 3 أشهر أخرى لوصلنا لمنعطف خطير، بحسب قوله، مضيفا أنّه يرى الفترة الحالية مناسبة لاستيعاب الأفلام منخفضة التكلفة التي كانت تجد صعوبة في حجز أماكن لها مع الأفلام الكبيرة.

واستبعد الموزع السينمائي طرح أفلام مرتفعة التكلفة في السينمات خلال الفترة الراهنة، لأن تغطية تكلفة إنتاجها لن يتحقق في ظل نسبة الـ25%.