ضبط مصنع ملابس غير مرخص في العبور

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، مصنع "غير مرخص" في مدينة العبور لإنتاجه ملابس الرياضية غير مطابقة للمواصفات القياسية بخامات رديئة ومجهولة المصدر معاد تدويرها واستخدام علامات تجارية مقلدة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام مصنع لإنتاج الملابس الرياضية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور بإنتاج وتصنيع الملابس الرياضية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات، مستخدما خامات رديئة ومجهولة المصدر ومعاد تدويرها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط مالك المصنع وعثر بداخله على 45 ماكينة للتصنيع، و5 وحدات مقص كهربائي و300 طاقم رياضي تحت التجهيز و400 طاقم وقطعة ملابس منتج نهائي. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.