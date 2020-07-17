ميركل تتوقع مفاوضات صعبة بشأن خطة الإنعاش الاقتصادي خلال قمة الاتحاد

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، "أتوقع خوض جولة صعبة من المفاوضات بشأن خطة الإنعاش الأوروبية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر أن يتم بحثها اليوم خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل".

وأضافت ميركل، في تصريحات نقلها موقع "دويتشه فيله" الألماني، أنه لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين أعضاء الاتحاد، ولذا لا يمكن التنبؤ بما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق هذه المرة أم لا.

وأشارت إلى أنه يجب مواجهة الحقيقة، وأن الدول الأوروبية تحتاج لقدر كبير من الاستعداد لقبول تقديم تنازلات إذا أرادت التوصل لأمور تصب في مصلحة أوروبا وشعبها في ظل جائحة كورونا، موضحةً أنها لذلك تتوقع خوض مفاوضات صعبة.

وأعرب رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عن عدم شعورهما بالتفاؤل حيال التوصل لخطة إنعاش اقتصادي أوروبية.