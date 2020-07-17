دراسة: نحو 87% من إصابات "كورونا" في ووهان لم تُرصد

أفادت دراسة نُشرت، أمس، في دورية "نيتشر" العلمية البريطانية بأن ما يصل إلى 87 في المائة من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين ربما لم تُرصَد، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

ووجدت الدراسة التي أعدتها مجموعة من الخبراء الصينيين المقيمين في المدينة مركز تفشي فيروس "كورونا"، لأول مرة، العام الماضي، أن ما بين 53 و87 في المائة من الإصابات قبل 8 مارس لم يجرِ التأكد منها، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض وأعراض خفيفة.

وأدى الفشل في حساب تلك الحالات أيضا في التأثير على حساب معدل تكاثر يبلغ 0.28 فقط، مما يعني أن الشخص المصاب بـ"كوفيد - 19" نقل المرض إلى أقل من شخص جديد في المتوسط، مما يشير إلى أن الفيروس سينقرض قريباً.

وفي الواقع، كان معدل التكاثر خلال فترة بداية التفشي 54.‏3. وفقاً للدراسة التي استعرضها أقران - وهو أعلى بكثير من معدل الإصابة بمرض السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وذكر واضعو الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على "الخطر الذي تشكله الحالات غير المعلومة في تغيير استراتيجيات التدخل".