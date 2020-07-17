إزالة 142 تعديا على الأراضي في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إزالة 142 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن حملات الموجة الــ 16 لإزالة التعديات.

وقال المحافظ إن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.