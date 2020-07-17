جثة فى صحراء أكتوبر.. القصة الكاملة لقتل تاجر مخدرات من بني سويف

"جثة في الصحراء.. بلاغ تغيب.. 3 محافظات".. تفاصيل قادت أجهزة فى محافظة بني سويف والجيزة والفيوم، لكشف غموض قتل شاب ودفنه فى الصحراء بأكتوبر، لسرقة 10 آلاف جنيه.. الجريمة التى نفذها 3 أشخاص سطرتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي نجحت في كشف لغز الجريمة، وألقت القبض على المتهمين.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة إهناسيا بمديرية أمن بنى سويف من أحد الأشخاص يعمل (مصمم ديكور، مقيم بدائرة المركز) بغياب شقيقه "24 عاما، له معلومات جنائية" عن مسكنهما ولا يعلم مكان تواجـده، وبمجرد تلقى البلاغ، بدأت القوات فى فحص خط سير المتغيب، وتتبع هاتفه المحمول، وآخر مشاهدات له.

وتوصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف إلى سابقة العثور على جثة لشخص مجهول بمنطقة الظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة تتطابق أوصافها مع المُبلغ بغيابـه، حيث توصلت أجهزة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا أنه نظراً لعلمهم بقيام المجنى عليه بالإتجار فى المواد المخدرة واحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة اتفقوا فيما بينهم على التخلص منه وسرقته، حيث قام أحدهم بإيهام المجنى عليه بتواصله مع أحد تُجار المخدرات بنطاق محافظة الفيوم لشراء مواد مخدرة، وبتاريخ الواقعة استدرجه بزعم مقابلة تاجر المخدرات واستقل المجنى عليه سيارة قيادة المتهم الأول وتتبعهما المتهمان الآخران "مستقلان دراجة نارية تروسيكل" وأثناء سيرهما بالطريق قام المتهم المتواجد صحبة المجنى عليه بتقديم مشروب عصير للمجنى عليه بداخله مبيد حشرى "أعده مسبقاً"، وعقب فقدانه الوعى استقل المتهمان الآخران السيارة رفقتهما، وقاموا بكتم أنفاسه حتى تأكدوا من وفاته واستولوا منه على (مبلغ 10 آلاف جنيه، هاتف المحمول).

عقب ذلك توجه الجناة الثلاثة إلى منطقة الظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة وتخلصوا من الجثة بدفنها وإلقاء الهاتف المحمول بأحد المجارى المائية بدائرة المركز وقاموا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه عقب اقتسامه فيما بينهم.

بعد اعتراف المتهمين قررت جهات التحقيق حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.