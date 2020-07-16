محافظ بني سويف يفتتح معرض "أضحى مبارك" للحوم والسلع بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، معرض بيع اللحوم والسلع الغذائية الاستهلاكية والمعمرة ومستلزمات البيت المصري، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يقام تحت رعاية المحافظ.

حضر افتتاح المعرض المسمى "أضحى مبارك" اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، والدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، واللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة والدكتور علاء سعيد مدير التعاون بالمحافظة.