"عمال مصر": موقف زعماء القبائل الليبية أربك الإخوان وأردوغان وقطر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الدولة تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن، سواء من جهة ليبيا وما تقوم به الميليشيات المسلحة هناك، وكذلك أزمة سد النهضة، بالاضافة إلى حربها في سيناء ضد الأرهاب.

وأكد البدوي، أن مصر قادرة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تتخطى كل الصعاب، مشددًا على ضرورة توحيد الصف الداخلي في هذه الفترة الصعبة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال، لـ"الوطن"، أن موقف زعماء القبائل الليبية المناشد لمصر بالتدخل والذي انطلق من إدراك عالي وتوصيف دقيق للأوضاع على الأرض في ليبيا، أربك الثلاثي التنظيمي الدولي للإخوان وأردوغان وقطر، مناشدًا أن يدرك الجميع عظم التحديات وحجم المخاطر والتحلي بالموقف المسؤول في هذا الظرف الوطني التاريخي.