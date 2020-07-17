"مصر للطيران": سيرنا 718 رحلة خلال أسبوعين

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" أنها سيرت خلال الفترة من 1 - 15 يوليو 2020، 548 رحلة دولية، و48 رحلة داخلية، و122 رحلة شحن بإجمالي عدد الرحلات 718 وأن إجمالي عدد ركاب على الرحلات الدولية 61382، وإجمالي عدد الركاب على الرحلات الداخلية 4897، وإجمالي عدد الركاب 66279 بمعدل إمتلاء 60 %.

وأضافت الشركة خلال بيان لها أنه تم إضافة رحلة يومية إلى الخرطوم اعتبارًا من 19 يوليو، وإضافة رحلة يومية إلى اسطنبول اعتبارًا من 1 أغسطس، كما تم إضافة 4 رحلات أسبوعية إلى نيروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، وإضافة رحلتين أسبوعيتين إلى أنجمينا اعتبارًا من 1 أغسطس.