حاتم حافظ يكشف الحالة الصحية لسناء شافع بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض الفنان الكبير سناء شافع لأزمة صحية حادة دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات الدقي.

وقال السيناريست حاتم حافظ لـ"الوطن"، إن شافع تعرض لأزمة تنفس حادة أدت إلى وقف رئة وتعرض الرئة الأخرى إلى مياه وأنه متواجد حاليا في العناية تمهيدا لإجراء عملية على الرئة.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صرح لـ"الوطن" بأن سناء من المفترض أن يخرج غدا أو بعد الغد من المستشفى.

وكان قد قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان سناء شافع تعرض لوعكة صحية بسيطة دخل على إثرها المستشفى.

وأضاف زكي، لـ "الوطن"، أن شافع يتماثل للشفاء في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى غد أو بعد غد.