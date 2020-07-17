50 عامًا في عالم الفن.. أبرز أعمال الفنان سناء شافع

وعكة صحية تعرض لها الفنان الكبير سناء شافع، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، وحسب تصريحات نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، لـ"الوطن"، إن شافع يتماثل للشفاء في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى غدًا أو بعد غد.

ترصد "الوطن"، أهم الأعمال التي شارك فيها الفنان سناء شافع، في السطور التالية:

سناء شافع، هو ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي، عشق الفن منذ طفولته، جاء إلى القاهرة بصحبة والده من محافظة أسيوط، ليعيش بالقاهرة، وفي شارع عماد الدين التحق "شافع" بإحدى فرق الهواة، وتسلل عشق الفن إلى قلبه، ليقرر الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حتى أصبح مدرسًا بالمعهد، حتى أصبح عميدًا للمعهد.

ومن أهم الأعمال التي شارك فيها سناء شافع، فيلم فوزية البرجوازية عام 1985، قصة الكاتب أحمد رجب، وسيناريو وحوار عاطف بشاي، وإخراج إبراهيم الشقنقيري، أمام إسعاد يونس، صلاح السعدني، أبو بكر عزت، عبدالله فرغلي.

يتناول فيلم فوزية البرجوازية، العلاقة بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة من خلال جانب كوميدي، ويلعب سناء شافع الذي جسد شخصية إبراهيم الدكش، محورًا مهما في الأحداث والوقيعة بين أبناء الحارة.

كما شارك سناء شافع بشخصية رؤوف مراد، خلال أحداث فيلم "حتى لا يطير الدخان"، أمام عادل إمام، سهير رمزي، قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أحمد يحيى عام 1984.

ومن الأفلام التي شارك فيها سناء شافع، فيلم "سمارة الأمير" مع نبيلة عبيد، فيلم "مسجل خطر" مع عادل إمام، و "الموظفون في الأرض" و "عندم يأتي المساء" مع فريد شوقي.

أول أعمال سناء شافع الدرامية، كانت من خلال مسلسل لا تُطفئ الشمس، للمخرج نور الدمرداش، في بداية الستينيات من القرن الماضي.

وفي الدراما شارك سناء شافع، في عدد من المسلسلات منها "رأس الغول، قصر العشاق، لا تطفئ الشمس، القيصر، شهادة ميلاد، أريد رجلا، الصياد، السيدة الأولى، الإمام الغزالي، الصفعة، جمهورية زفتى، حلم الجنوبي، بالشمع الأحمر، الزيني بركات، أنا وإنت وبابا في المشمش ، أولاد آدم".