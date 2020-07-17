غدا.. "نجلا السبكي" أمام الجنايات في قضية حيازة مخدرات

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، غدا السبت، محاكمة "خالد وكريم" نجلي المنتج أحمد السبكي، لاتهامهما بحيازة وتعاطي المخدرات، وذلك في القضية التي بدأت أول فصولها ليلة 12 سبتمبر من العام الماضي، أمام فندق شهير بكورنيش النيل، بعد انتهاء فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحي رشدان وعبدالله سلام، وأمانة سر مجدي جبريل.

وبدأت أحداث القضية، حين كان يباشر كمين يضم ضباطا من المباحث والنظام بقسم شرطة قصر النيل، عمله في ملاحظة الحالة الأمنية، فجر الخميس 12 سبتمبر 2019، ويقوده الضابطان أحمد علاء معاون مباحث قسم قصر النيل، والملازم أول عمر زكي، ومرت السيارة التي يستقلها المتهمان "خالد وكريم"، حيث اشتبه الضابطان فيهما، فطلبا منهما التوقف، وبتفتيش السيارة عثر الضابطان على مواد كحولية ومواد مخدرة أخرى، فألقيا القبض عليهما، وجرى اقتيادهما إلى ديوان قسم شرطة قصر النيل، وتحرير محضر بالواقعة، وأُحيلا للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق معهما.

وباشرت النيابة العامة، تحقيقاتها في الواقعة مع المتهمين، كما استمعت للضابطين القائمين على الضبط، وبعدها أخلت سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، إلا أنها لم تغلق القضية، واستمرت التحقيقات.

واستكمالا للتحقيقات، فقد تلقت النيابة تقريرا عن المواد المخدرة المضبوطة، ومحضر تحريات الواقعة، وبعد استيفاء أوراق القضية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، والتي تحدد لها أمام الدائرة التي يترأسها القاضي محمد علي الفقي.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة الخميس 19 مارس الماضي، كأولى جلسات محاكمة المتهمين، إلا أن تعليق العمل بالمحاكم نتيجة انتشار فيروس كورونا، تسبب في تأجيل المحاكمة عدة مرات، حتى عقدت المحكمة جلسة علنية سابقة يوم الثلاثاء 16 يونيو الماضي، حيث تبين للمحكمة، تغيب المحامي عن الحضور، فقررت التأجيل لجلسة غد السبت، لاستكمال نظر القضية.