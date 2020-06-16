بعد قليل.. الجنايات تحاكم نجلي المنتج "السبكي" بتهمة حيازة المخدرات

تبدأ، بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، أولى جلسات محاكمة خالد وكريم نجلي المنتج أحمد السبكي، لاتهامها بحيازة وتعاطي المخدرات.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة الخميس 19 مارس الماضي، كأولى جلسات محاكمة المتهمين، الا أن تعليق العمل بالمحاكم، عطّل المحاكمة.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما استوقفت قوة أمنية فى منطقة قصر النيل يترأسها معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، المتهمين، فجر الخميس 12 سبتمبر الماضي، أثناء استقلالهما السيارة الخاصة بهما، عقب خروجهما من أحد الفنادق حيث كان يُقام حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.

وبتفتيش السيارة التي يستقلها المتهمان عُثر فيها على مواد كحولية ومواد مخدرة أخرى، وأُلقي القبض عليهما وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل، حيث تحرر محضر بالواقعة، وأُحيلا للنيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة، وأمرت بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 10 الآف جنيه لكل منهما، وفي نهاية التحقيقات أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.