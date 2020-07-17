ضوابط ومستندات تجديد رخصة المركبة الكترونيا

تتيح الإدارة العامة المرور عددا من الخدمات الالكترونية، للمواطنين عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها، منها تجديد رخصة المركبة الالكترونية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الضوابط، والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة المركبة الكترونيا التي تتيحها الإدارة العامة للمرور، وفقا لما أعلنته الإدارة استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط تجديد رخصة المركبة الكترونيا

لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية:

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة المركبة الكترونيا

- الرخصة السابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- والاطلاع على الأصل شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".