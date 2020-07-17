"الأمم المتحدة": حاربوا "كورونا" الآن وإلا دفعتم الثمن

قال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، أمس، إن الدعم المقدم للدول الفقيرة حتى الآن فى إطار جهود مواجهة كورونا "غير كاف إطلاقاً، ويعكس قصر نظر خطيراً"، وقال إن الأمم المتحدة لم تتلق حتى الآن سوى 1.7 مليار دولار، وطلب من الدول الغنية تقديم مساعدات إضافية.

وقال "لوكوك" للصحفيين: "الرسالة الموجهة لمجموعة العشرين هى: كثفوا جهودكم الآن وإلا دفعتم الثمن لاحقاً"، بينما يستعد وزراء مالية مجموعة العشرين لعقد اجتماع عبر الإنترنت، غدا.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تحديات هائلة تواجه قادة الاتحاد الأوروبى الـ27، بشأن ميزانية الاتحاد، حيث تعانى كتلتهم من أسوأ ركود فى تاريخها بسبب كورونا، وتتصارع الدول الأعضاء حول من الذى يجب أن يدفع أكثر لمساعدة الدول الأخرى، وأى الدول التى يجب أن تحصل على أموال أكثر لإنعاش اقتصاداتها المنهكة.

وبشأن لقاح "كورونا"، قال مسئول روسى بارز إن موسكو تسعى لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح خلال العام الجارى، مشيراً إلى أنه قد يكون أول لقاح يحصل على "موافقة دولية".

واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، أمس، روسيا بمحاولة سرقة معلومات من باحثين يسعون إلى الحصول على لقاح.

واعتبر رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى، كيريل دميترييف، أن الاتهامات الموجهة لروسيا محاولة لتشويه صورة اللقاح الروسى، الذى يمكن أن يصبح أول لقاح ضد "كوفيد 19" فى العالم.

وأعلنت الهند، أمس، أنها تجاوزت حاجز المليون حالة لتحتل المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والبرازيل، فضلاً عن أكثر من 25 ألف وفاة.

بعد إعلان البرازيل تجاوز حاجز المليونى إصابة و76 ألف وفاة. وفرضت إسرائيل، أمس، إجراءات عزل جديدة فى عطلة نهاية الأسبوع.