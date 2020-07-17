رغم التعافي من كورونا.. ما سبب نقص كرات الدم البيضاء في تحاليل الدم؟

مرضى كورونا أصحاب الأعراض الطفيفة يتم تعافيهم في مدة قصيرة، وتزول الحمى خلال أيام؛ ولكن قد يبقى السعال والإحساس بالإجهاد لفترة إضافية، ويتضح من تحليل لمنظمة الصحة العالمية المبني على بيانات من الصين أن معدل الزمن اللازم للشفاء هو أسبوعان، إلا أن تحاليل الدم الخاصة بالبعض قد تظهر نقصًا شديدا في كرات الدم البيضاء والتهابات متوسطة رغم التعافي التام من الفيروس وهو ما يدفع المتعافين إلى التساؤول هل تم إكمال التعافي أم لا؟

أيام قليلة أو فترة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع أو أكثر، فترات متفاوتة لمدة التعافي من فيروس كورونا المستجد اختلفت من مصاب لآخر، دون ثبات فترة محددة للعلاج يعتمد الوقت الذي يتطلبه الشفاء على مدى الإصابة أولا، تؤثر في ذلك عوامل السن والمناعة والحالة الصحية للمريض دون استطاعة العلماء تحديد مدة محددة للعلاج حتى الآن.

الدكتور صلاح عيد أخصائي أمراض الصدر، فسر سبب نقص كرات الدم البيضاء في تحاليل الدم التي يخضع لها الشخص بعد فترة طويلة من العلاج قد تصل إلى 3 أسابيع ورغم زوال أعراض الفيروس تماما بأن فيروس كورونا يهاجم المناعة وبالتالي يتسبب في نقص كرات الدم البيضاء رغم زوال الفيروس من الجسم.

وأضاف عيد لـ"الوطن" أن المريض بفيروس كورونا بعد تعافيه إذا أثبتت التحاليل استمرار نقص كرات الدم البيضاء رغم زوال الأعراض يجب عليه الاستمرار في الراحة وعدم إجهاد الجسم والتغذية الجيدة والمتابعة الدورية إلى أن تتحسن تقارير صورة الدم.

مصباح: كورونا يتسبب في إجهاد الجهاز المناعي لفترة تصل إلى شهرين بعد التعافي

كورونا يسبب إجهاد للجهاز المناعي الذي يستمر لفترات قد تصل إلى أكثر من شهرين بعد التعافي ويشعر خلالها الفرد بضعف الطاقة وعدم القدرة على بذل مجهود كبير كما كان من قبل، وهذا أمر لا يحدث مع كل المتعافين ولكن يشكو منه البعض بعد التعافي، بحسب قول الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري أمراض الحساسية والمناعة.

وأوصى مصباح في حديثه لـ"الوطن" بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c وفيتامين e والزنك وشرب السوائل بكثرة بخاصة المياه والحصول على قدر كافي من النوم يوميا لمدة لا تقل عن 7 ساعات لراحة الجسد حتى تزول تلك الأعراض تدريجيا.