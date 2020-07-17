بالاسم ورقم الجلوس.. سجل الآن للحصول على نتيجة الثانوية فور ظهورها

تقدم بوابة "الوطن" خدمة جديدة لطلاب الثانوية العامة للحصول على نتيجة الامتحانات فور ظهورها، وذلك عن طريق تسجيل الطالب الاسم الرباعي، ورقم الجلوس الخاص به، وبريده الإلكتروني.

ويمكن لطلاب وأولياء أمور الثانوية العامة التسجيل عبر الرابط التالي، للحصول على النتيجة فور إعلانها من وزارة التربية والتعليم.

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وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ"الوطن" أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من عمليات التصحيح والجمع وأعمال الكنترولات قبل بدء إجازة العيد، لذا ستكون النتيجة جاهزة للاعتماد والنشر بعد انتهاء الإجازة والعودة للعمل.