المراجعة النهائية في مادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة

في إطار حرص "الوطن" على مستقبل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الذين يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 - 2020، يقدم "الوطن" خدمة المراجعة النهائية التي تتضمن نماذج استرشادية وفقًا لم جرى حذفه من المنهج لمادة التفاضل والتكامل.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التفاضل والتكامل، يوم الأحد الموافق 19 يوليو الحالي.

وأعدّ المراجعة النهائية للطلاب الأستاذ مجدي الصفتي، ويمكنك الاطلاع عليها من هنــــــا.

ولفت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود المبذولة من جانب العديد من أجهزة الدولة المعنية بملف امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الأيام المتبقية من الامتحانات ستشهد مزيدًا من التطوير والتحسين، وتعاملًا فوريًا مع أي مستجدات تتعلق بسير عملية الامتحانات.

وأضاف "مدبولي"، أنَّ إجراء امتحانات الثانوية العامة في هذه الظروف التي تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كل المشاركين فى هذه العملية، إنما يعد نجاحًا في حد ذاته.