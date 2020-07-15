الثانوية العامة: انتهاء تصحيح "العربي واللغات والفلسفة"

انتهت كنترولات الثانوية العامة، اليوم، من تصحيح ثلاث مواد بشكل نهائى، وجار رصد درجاتها، هى «اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة والمنطق»، كما يجرى تصحيح باقى المواد وفق الخطة الزمنية لأعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس الامتحانات، إن أى خطأ فى صياغة الأسئلة لن يتم السكوت عليه، لأن الهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأضاف، فى تصريحات، اليوم، أن الوزارة قررت وضع إجابات إضافية فى نموذج إجابات بعض أسئلة الامتحانات، مع عدم تقييد المصحح بإجابة واحدة فقط، وكذا توجيه رؤساء اللجان بضرورة التصدى للغش الإلكترونى.

وأدى، اليوم، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين)، امتحان الدور الأول فى مادة الفلسفة والمنطق، بإجمالى (227) طالباً وطالبة، فى (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان، وأكد تقرير اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة أنها جاءت متدرجة من الصعوبة للسهولة، واشتملت على جميع المستويات، مراعية الفروق الفردية بين الطلاب، وكان الوقت كافياً للإجابة والمراجعة، ولم ترد أى شكوى من الطلاب.

من جهة أخرى، أدى طلاب القسم الأدبى والشعبة الإسلامية بالأزهر امتحان مادة التفسير، اليوم، وشهدت اللجان حالة من الرضا بين الطلاب، وقال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لـ«الوطن»، إن الامتحان مر دون شكاوى.