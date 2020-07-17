رئيس وزراء مالي يعتذر عن تجاوزات قوات الأمن بحق المتظاهرين

اعتذر رئيس وزراء مالي، بوبو سيسي، عن تجاوزات ارتكبتها قوات الأمن التي فتحت النار الأسبوع الماضي على متظاهرين مناهضين للحكومة، رافضا مطالب المعارضة بتنحي الرئيس إبراهيم كيتا.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع تلفزيون "فرنسا 24"، بثت مساء الخميس: "للأسف حدثت تجاوزات.. إنه أمر محزن للغاية.. نعتذر عن كل ذلك"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأضاف: "الادعاء فتح تحقيقا في أعمال العنف، وننتظر النتائج".

وطالب سيسي، الثلاثاء الماضي، وزارة الأمن بتفسير نشر قوة عمليات خاصة لمكافحة الإرهاب في شوارع العاصمة خلال الاحتجاجات.

وطغى العنف على أحدث حلقة في سلسلة الاحتجاجات الجماهيرية ضد الرئيس كيتا الجمعة الماضية، في العاصمة باماكو، عندما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين احتل بعضهم مباني حكومية.

وقالت الحكومة، إن "الاشتباكات استمرت لعدة أيام، وسقط فيها 11 قتيلا على الأقل".