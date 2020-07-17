السبكي: أنتظر فتح السينمات العربية لعرض "توأم روحي"

قال المنتج أحمد السبكي، إنه لم يحسم قراره بعرض فيلمه الجديد "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، في موسم عيد الأضحي أو بعده.

وأضاف السبكي، لـ"الوطن"، أن الفيلم جاهز للعرض بعد الانتهاء من مراحل تصويره ومونتاجه، مشيرًا إلى أنه ينتظر فتح السينمات في كل البلدان العربية، بدعوى أن التوزيع الخارجي عنصر مهم وفعال في الإيرادات، وبالتالي لم يحسم قراره إلى الآن، وفقاً لكلامه.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين بطلي العمل "حسن الرداد وأمينة خليل"، وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم أمر مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

ويشارك في بطولة الفيلم عائشة بن أحمد، والراحلة رجاء الجداوي وآخرون، ومن تأليف أماني التونسي.