أحمد السبكي: "ديدو" خارج سباق عيد الأضحى

أعلن المنتج أحمد السبكي عدم طرح فيلمه الجديد "ديدو" للمخرج عمرو صلاح، وبطولة الفنان كريم فهمي، في سباق عيد الأضحى.

وقال السبكي، لـ "الوطن"، إنه لم يُحدد بعد موعد لعرض الفيلم، الذي انتهى أبطاله من تصويره، بحسب قوله.

ويشارك في بطولة "ديدو" حمدي الميرغني، أحمد فتحي، هدى المفتي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، من تأليف كريم فهمي.

وكان السبكي قد أكد أن هناك احتمالية لعرض فيلمه الجديد "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، وبطولة النجمة يسرا، في دور العرض السينمائي، وذلك بعد عرضه حصرياً على منصة "شاهد VIP" ابتداء من 30 يوليو الجاري.

وقال "السبكي"، لـ "الوطن"، إن "صاحب المقام" سُيعرض لمدة 3 أشهر علي "شاهد VIP"، وبعدها من الممكن أن يعرضه بدور العرض السينمائي، ولكنه لم يحسم هذه المسألة إلى الآن، بحسب قوله.

وأشار منتج الفيلم إلى أن عرض فيلمه عبر منصة إلكترونية أولا خطوة جديدة من نوعها، مضيفاً: "إحنا بنعمل اللي محدش يعمله، وبعدين الناس تمشي ورانا أو متمشيش، فهم أحرار".