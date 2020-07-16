غلق وتشميع 22 محلا يعملون بدون ترخيص في دمياط الجديدة

شنت جهاز التعمير بمدينة دمياط حملة مكبرة لتنفيذ 22 قرارا بغلق وتشميع للمحلات التي تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات التي تزاول نشاط بالمخالفة للقانون، بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة.

وأعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، من إدارات التنمية وتراخيص التشغيل والأمن بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير شنت حملة الغلق لمخالفة هؤلاء القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وحذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها مضيفا أن من يقوم بفض الجمع (الشمع) الأحمر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.