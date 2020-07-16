محافظ دمياط تناشد أصحاب مكامير الفحم بسرعة تقنين أوضاعهم

ناشدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أصحاب مكامير الفحم الواقعة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ الراغبين فى تقنين أوضاعهم باستخدام النماذج المطورة المعتمدة والواردة أسمائهم بالحصر قبل عام 2016، ولم يتقدموا بطلبات تطوير للجنة المشكلة، مطالبة بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ وذلك لعمل تعهد بتطوير مكامير الفحم الخاصة بهم، يكتمل التطوير وتركيب النماذج المطورة قبل تاريخ 31-12-2020، منوهة بأنه في حالة عدم الالتزام بالتقنين خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع تنفيذ الإزالة حيال المكامير المخالفة.

وأشارت المحافظ إلى أنه تم وضع معايير خاصة بتلك الأعمال، والتي تأتي عملاً بالاشتراطات البيئية المقررة في هذا الشأن للحد من الملوثات الناتجة عن مكامير الفحم البلدية.