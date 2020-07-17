روسيا تدعو لخفض التصعيد العسكري بين أذربيجان وأرمينيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هاتفيا التصعيد العسكري الأخير على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، مع نظيره الأذربيجاني المعين حديثا جيحون بيراموف، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة خارجية أذربيجان في بيان، إن "بيراموف تلقى التهاني من قبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بمناسبة تعيينه، وبحث الطرفان العديد من القضايا التي تهم البلدين، كما شددا على ضرورة استمرار تطوير العلاقة الاستراتيجية بين البلدين".

وأضافت خارجية أذربيجان، أن "وزير الخارجية الروسي دعا الطرفين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واتخاذ تدابير لخفض التوتر في المنطقة".

ويأتي الاتصال الهاتفي بين الوزيرين عقب اجتماع بحث فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الروسي، تطورات الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، معربين عن استعداد روسيا للاضطلاع بدور الوسيط بين البلدين.

وتفاقم التوتر بين أرمينيا وأذربيجان منذ يوم الأحد الماضي، عندما وقعت اشتباكات على الحدود بين البلدين وسط اتهامات متبادلة بالتسبب فيها.