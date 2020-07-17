"بلومبرج": مصر تفتح المجال أمام الأجانب للاستثمار

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر اتخذت خطوات نحو مزيد من فتح المجال أمام الأجانب للاستثمار في الديون المحلية وإحياء سوق كانت مفضلة لدى المستثمرين.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أمس، أن المشرعين في مجلس النواب وافقوا على بعض القرارات من أجل تسوية سندات مصر من قِبل بنك "يوروكلير" البلجيكي، ما من شأنه أن يسهل الاستثمار في الديون المحلية بالنسبة للأجانب.

وقال التقرير إن المستثمرين الأجانب ضخوا مليارات الدولارات في سوق الديون المصرية، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه عام 2016، ما يشكل حجر الزاوية لبرنامج اقتصادي شامل مدعوم بقرض من صندوق النقد، بقيمة 12 مليار دولار، وأضاف التقرير أن عائد الجنيه أصبح بالنسبة للمستثمرين نحو 12% العام الماضي، كما أصبح من بين أفضل العملات أداء في العالم، لكن التدفقات المالية تأثرت خلال جائحة كورونا.

وأوضحت "بلومبرج" أن مصر سجلت، الشهر الماضي، أول تدفقات لها منذ فبراير، بلغت 450 مليون دولار، كما اتجهت مؤخراً إلى أسواق سندات اليورو ببيع قياسي، وحصلت أيضاً على مساعدة مالية من صندوق النقد، والآن بدأت السوق المحلية في الانتعاش، مع تقدُّم المسئولين في مفاوضات مع "يوروكلير" التي بدأت 2018، حيث يسوى البنك المعاملات في الأوراق المالية الدولية والمحلية في عشرات البلدان.

ونقل التقرير عن نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، أن خطوة مصر تعد علامة بارزة في علاقتها مع "يوروكلير"، الذي أشاد بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في جعل اليورو أكثر قابلية للتداول، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على السندات، التي تتمتع بعائد 7.1% هذا العام بالدولار، وهو رابع أفضل أداء بين 25 سوقاً ناشئة تتبعها "بلومبرج".