بسبب صواريخ روسيا.. أمريكا تستبعد تركيا من برنامج المقاتلة "إف-35"

استبعدت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، من قائمة الدول المشتركة في برنامج مقاتلات "إف-35" رسميًا، بسبب شراء أنقرة للصواريخ الروسية "إس-400"، كما رفعت الإدارة الأمريكية، اسم تركيا، من الموقع الرسمي للدول المشتركة في برنامج المقاتلات، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضحت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، قد أعلنتا في يوليو من العام الماضي، تعليق استخدام تركيا لنظام المقاتلة "إف-35" الأمريكية، قبل استخدامها بـ5 أيام، وذلك على خلفية استلام أنقرة، بعض قطع المنظومة الروسية بتاريخ 12 يوليو.

وكان الكونجرس الأمريكي، قد اشترط إخراج صواريخ "إس-400" الروسية بالكامل من تركيا، لتمكينها من استخدام مقاتلات "إف-35"، ومع التوترات الأخيرة بين الإدارتين الأمريكية والتركية، كشفت الصحف العالمية عن تجديد القائمة العالمية لمستخدمي المقاتلات مع استبعاد تركيا من القائمة رسميًا.