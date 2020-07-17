حسب الله: مصر قادرة على حماية أمن ليبيا

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية الرسائل الواضحة والحاسمة التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه بمؤتمر القبائل الليبية، أمس، والتي تؤكد للعالم قدرة مصر على حماية الأمن القومي المصري والليبي والعربي.

وقال حسب الله في بيان له أصدره، منذ قليل، إن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد للأمة وأن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا وأنها قادرة على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل حاسم وسريع.

وأعلن حسب الله تأييده التام والمطلق لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتماسك القبائل الليبية التي لها دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة ومطالبته بوقف الاقتتال والدخول في مسار السلام مثمنا تأكيد الرئيس السيسي بأن مصر تتعامل مع ليبيا كوحدة واحدة بكل الأقاليم دون تقسيم وأن الميليشات لها تأثيرها السلبي على الدولة الليبية ويجعلها أسيرة لها وأنه ليس لنا مواقف مناوئة ضد الغرب الليبي، مؤكدا على أن طلب القبائل الليبية من مصر التدخل لإنقاذ ليبيا هو دليل على ثقتهم في مصر وقدرتها في الحفاظ على الأمن القومي الليبي والعربي.

وناشد الدكتور صلاح حسب الله جميع القوى السياسية الشرعية داخل الليبية بالتوحد والتماسك لمواجهة الغزو والاحتلال التركي لليبيا ولابد على كل ليبي سار في الطريق الخاطئ أن يعود عن هذا الطريق.

وأكد حسب الله أن المشهد الآن داخل ليبيا أصبح واضحا للعالم كله من خلال تصرفات رجب طيب أردوغان، والذي جاء إلى ليبيا لحل أزمته الاقتصادية من خلال السيطرة على مصافي وموانئ النفط.

وطالب القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة خفتر حتى يتم تحرير كامل الأراضي الليبية من دنس ورجس الاحتلال التركي وجميع المليشيات الإرهابية المسلحة للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.