"القصير": انتزعنا صدارة التصدير العالمي للموالح والبرتقال من إسبانيا

أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، أهمية التكافل الإفريقي، خاصةً على المستوى الزراعي، مشيرًا إلى أن المركز المصري للعلاقات الخارجية يستقبل كثير من الأفارقة للتدريب في قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى، حيث إن التعاون مستمر مع دول القارة.

وأضاف وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن السنوات الماضية شهدت نهضة غير مسبوقة، حيث كان هذا الأمر مرتبط بمجموعة من المحاور، مثل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.

وتابع أن الدولة تبذل جهودًا كبيرًة في سبيل زيادة مساحة الرقعة الزراعية، واستصلاح الأراضي الزراعية يحتاج إلى مليارات الجنيهات لتوفير البنية التحتية المناسبة، مثل معالجة المياه وتوصيل الكهرباء وشبكات الطرق وغيرها.

وأردف أن المحور الثاني، هو التوسع الرأسي من خلال العمل على تحسين إنتاجية الفدان وتحسين ورفع جودة الأصناف المنتجة، أما المحور الثالث، فهو تحسين أساليب الزراعة مثل الزرع على مصاطب واستخدام الليزر وغيرها، من أجل تقليل كمية المياه المستخدمة.

وأشار إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في الكثير من المحاصيل، حيث حققت حجم توريد منه وصل إلى نحو 3.5 ملايين طن، أما الإنتاج المحلي الإجمالي فبلغ نحو 9 ملايين طن.

أما على مستوى الصادرات الزراعية المصرية، فإن مصر احتلت المركز الأول في الكثير منها مثل الموالح والبرتقال على مستوى العالم بعدما كانت إسبانيا متربعة على عرش المصدرين لعشرات السنين وأصبحت الآن تستورد من مصر.

وواصل: "لولا أزمة كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية بنسبة قد تصل إلى 30%، فإن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغت 3.6 ملايين طن، تكاد تعادل العام الماضي، وهذا يرجع إلى جودة السلع والإجراءات المتخذة في سبيل إنتاج منتج مقبول ومتداول".