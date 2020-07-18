محافظ القاهرة: لا تهاون أمام مخالفات البناء

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه لا تهاون فى إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل جميع العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملاً تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات، وأشار إلى أن جميع الإجراءات التى تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء بتسلّم كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف جميع الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقاً للقانون.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التى حددها القانون والتى تنتهى فى 30 سبتمبر 2020 حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأضاف أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقاً للقانون 17 لسنة 2019، وسيتم عرض الطلبات على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، وأشار إلى أنه تمت زيادة عدد اللجان المشكّلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربع، بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسى القاهرة، التى تعمل على مدار الأسبوع، لسرعة فحص الطلبات، كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة لفحص التظلمات.