محافظ القاهرة يعتمد عودة لجنة الحجز لتنشيط السياحة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرار عودة لجنة الحجز للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة كجهة منوطة بهذا الأمر طبقا للقواعد القانونية واللوائح، حيث تنص اللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة على أن تتولى إدارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة مراجعة الرسوم المحلية المستحقة على نزلاء الفنادق وأيضا الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل والحجز.

وأشارت مذكرة الهيئة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، إلى أنه منذ صدور قرار رقم 113 لسنة 2019 بإسناد عملية التحصيل للإدارة العامة للإيرادات بالمحافظة لم يتم تحصيل لأي مبالغ مستحقة، وقد تراكمت المديونيات حتى وصلت لمبلغ 18 مليون جنيه كمتحصلات، وتمت الموافقة على إسناد أعمال لجنة الحجز لتحصيل المبالغ المستحقة المتأخرة على نزلاء الفنادق لإدارة تنشيط السياحة طبقا للقرار رقم 654 لسنة 1992.