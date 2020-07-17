بـ3 أغنيات.. إليسا تتصدر تطبيق ديزر لبنان

سيطرت أغنيات الفنانة اللبنانية إليسا على تطبيق ديزر فى دولة لبنان، بعد أن احتلت ثلاثة أغنيات من أعمالها قوائم الأغنيات الأكثر استماعا.

جاءت إليسا فى المركز الأول بأغنية "إلى كل اللي بيحبوني" رغم مرور ما يقرب من 3 سنوات على إصدارها في المركز الأول، فحين جاءت أغنية الفنانة اللبنانية “حكايات” فى المركز الثالث، أما أغنيتها الجديدة "قهوة الماضي" فجاءت فى المركز السادس، وهي الأغنية التى من المقرر أن تصدر ضمن ألبومها الغنائي الجديد.

كان قد كشف الشاعر بهاء الدين محمد، عن مشاركته في ألبوم الفنانة اللبنانية إليسا، والذي من المقرر أن يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، بأغنيتين جديدتين.

وأعلن الشاعر أن الأغنية الأولى بعنوان “حعتبرك مت” وهي من ألحان مدين وتوزيع أحمد عبدالسلام، أما الأغنية الثانية فجاءت بعنوان “مباحة” وهي من ألحان أحمد زعيم وتوزيع محمد نور الدين.