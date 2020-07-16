مدين يكشف أسماء أغنيتين من ألبوم إليسا الجديد

أعلن الملحن مدين عبر حسابه بموقع "إنستجرام" عن أسماء أغنيتين لحنهم للمطربة إليسا وتقرر طرحهما ضمن ألبومها الجديد.

ونشر مدين صوره تجمعه بإليسا من كواليس العمل وعلق قائلا: "قريبا.. مع الغالية على قلبي جدًا إليسا في الألبوم الجديد بأغنيتين (هعتبرك مت) كلمات بهاء الدين محمد وتوزيع أحمد عبد السلام و(وانت قصادي) كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام".

وبدأت شركة روتانا في الحملة الترويجية لألبوم الفنانة اللبنانية إليسا الجديد، المقرر طرحه خلال أيام قليلة.

ونشرت الشركة عبر منصاتها الإلكترونية الصورة الأولى من ألبوم إليسا وهي تقف بظهرها أمام مرآة.