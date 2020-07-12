روتانا تبدأ الحملة الترويجية لألبوم إليسا الجديد

بدأت شركة روتانا في الحملة الترويجية لألبوم الفنانة اللبنانية إليسا الجديد المقرر طرحه بعد أيام قليلة.

ونشرت الشركة عبر منصاتها الإلكترونية الصورة الأولى من صور الألبوم لإليسا وهي تقف بظهرها أمام مرآة.

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، أن ألبومها الجديد سيطرح بعد شهر مع روتانا، وهو الأخير في تعاقدها مع الشركة.

وأشارت إليسا في تصريحات تلفزيونية، بأنها ستصور صور الـCover الخاص بالألبوم، الأسبوع المقبل.

وقالت: "الأغنية عنوان الألبوم سيكون موضوعها Biography عن حياتي، ويتضمن 17 أغنية".

وتابعت: "أعد جمهوري بحفل ضخم لإطلاق الألبوم مع روتانا أونلاين، في حال لم تنتهي أزمة كورونا".