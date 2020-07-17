إزالة 131 حالة تعد على أملاك الدولة وقطع مرافق خلال الموجة الـ16

قال اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه جرى تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات، وذلك بمشاركة اللواء نصر عبد السلام، مساعد مدير الامن لفرقة شرطة دسوق، مضيفاً أنه يجرى قطع قطع المرافق ( مياه وكهرباء )، وذلك لعدم سداد مستحقات الدولة ولتقنين املاك الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

أضاف لبيب، أنه جرى تنفيذ 131 قرار ازالة، من بينهم 56 قرار ازالة زراعة بمساحة 9000 م تعديات بالبناء على الاراضى الزراعية و 63 حالة تعد على النيل، وجرى قطع المرافق عن 12 حالة، و ذلك بحضور كلا من نواب رئيس المركز والمدينة ونواب القرى و مأمور مركز شرطة دسوق، وضباط البحث الجنائي، رؤساء القرى، المتابعة الميدانية، قوات الأمن المكلفة بتامين الحملة.